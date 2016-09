Reiten

Zweite Dressur-Medaille für Steffen Zeibig

Steffen Zeibig hat auch die zweite Medaillenentscheidung mit einem guten Gefühl beendet: Nach Silber mit dem Team gewann der 39-Jährige am Freitag (16.09.16) auf "Feel Good" Bronze im Einzelwettbewerb. Seine drei Teamkolleginnen ritten nur knapp an den Medaillenrängen vorbei.

Für Steffen Zeibig war seine dritte Paralympics-Teilnahme die erfolgreichste: 2008 und 2012 hatte er zwar auch - wie in Rio - mit dem deutschen Dressur-Team Silber gewonnen, war aber im Einzel leer ausgegangen (Platz 10 in Peking, Platz 8 in London). Dieses Mal lief es besser: Der Dresdner ritt mit seinem Pferd "Feel Good" im Kürwettbewerb (Klasse II) bereits als drittes Paar in den Parcours - und überzeugte die Jury: 74,350 Punkte gab es für den Vortrag. Besser schnitten nur Natasha Baker vom Team-Paralympics-Sieger Großbritannien (77,850) und Rixt van der Horst aus den Niederlanden (76,250) ab.

Ergebnisse Reiten, Kür, Grad II, Wettkampf Gold GBR Natasha Baker Silber NED Rixt Van Der Horst Bronze GER Steffen Zeibig 4. NED Demi Vermeulen 5. DEN Caroline Nielsen Alle Platzierungen

Frauen-Trio verpasst Bronze

Für Elke Philipp (RuFV Chiemgau Nord), Alina Rosenberg (Cottbus) und Carolin Schnarre (Lotte) erfüllte sich am Tag nach der Dressur-Entscheidung der Traum von einer weiteren Medaille nicht. Die 52-jährige Philipp kam im Kürwettbewerb der Klasse Ia mit 73,700 Prozentpunkten ebenso wie die 24 Jahre alte Rosenberg (Klasse Ib) mit 72,750 Prozentpunkten jeweils knapp geschlagen auf Rang vier. Für die gleichaltrige Schnarre (Grade IV) sprang bei ihrer ersten Paralympics-Teilnahme am Ende Rang fünf heraus.