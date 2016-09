Schwimmen

Schnittger bessert deutsche Schwimm-Bilanz auf

Wirklich gut haben die deutschen Schwimmer bei den Paralympics nicht abgeschnitten. Am vorletzten Tag gab es aber noch einmal eine Silbermedaille.

Maike Naomi Schnittger hat den deutschen Schwimmern die dritte Medaille bei den Paralympics beschert. Die 22-Jährige schwamm am späten Samstagabend über 50 Meter Freistil in der Klasse S12 zu Silber.

Größter Erfolg der Karriere für Schnittger

Schnittger macht sich mit dem Wasser vertraut - wenig später schwamm sie zu Silber.

Die sehbehinderte Schnittger, die bereits in den Vorläufen die zweitbeste Zeit geschwommen war, musste sich in 28,38 Sekunden nur der Britin Hannah Russell geschlagen geben. Die 20-jährige Siegerin, die bereits über 100 Meter Rücken triumphiert hatte, war in 27,53 Sekunden allerdings deutlich schneller als Schnittger. Bronze ging an die Spanierin Maria Delgado Nadal, die nach 29,03 Sekunden anschlug. Die zweite Deutsche im Finale, die 19-jährige Emely Telle, wurde in 30,87 Sekunden Achte.

Ergebnisse Schwimmen, 50 m Freistil, S12 - sehbehindert, Frauen, Finale Gold GBR Hannah Russell Silber GER Maike Naomi Schnittger Bronze ESP Maria Delgado Nadal 4. ARG Anabel Moro 5. UKR Maryna Stabrowska 8. GER Emely Telle Alle Platzierungen

Vorher Silber für Grahl und Bronze für Schmidtke

Für Schnittger, die bei Weltmeisterschaften bereits drei Mal Freistil-Bronze gewann, war die Silbermedaille der größte Erfolg ihrer Karriere. Für die deutschen Schwimmer hatten zuvor Denise Grahl Silber über 50 Meter Freistil in der Klasse S7 und Torben Schmidtke Bronze über 100 Meter Brust in der Klasse SB6 gewonnen.



In den restlichen Finals des letzten Schwimm-Tages von Rio waren keine Deutschen am Start.