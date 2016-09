Leichtathletik

Rehm will im Weitsprung zu Gold fliegen

Markus Rehm will nach Gold mit der 4x100-m-Staffel die Spiele in Rio auch in seiner Paradedisziplin Weitsprung mit Gold krönen. Alles andere wäre eine herbe Enttäuschung.

Bereits in London 2012 hatte er Gold geholt, jetzt will er der Welt beweisen, dass er der beste Weitspringer des Planeten ist. Bei Olympia durfte der 28-Jährige das (noch) nicht. Nun wolle er eben mit Verspätung zeigen, "was ich mir vier Jahre antrainiert habe und dass wir uns vor den olympischen Athleten nicht verstecken müssen", sagte Rehm vor dem Wettkampf am Samstag.

Mit seiner Weltrekordweite von 8,40 Metern hätte er bei den Olympischen Spielen in Rio Gold geholt. Der Titel war mit 8,38 Metern an Jeff Henderson (USA) gegangen. Bei den Paralympics hat sich Rehm, der sein rechtes Bein im Alter von 14 Jahren bei einem Wakeboard-Unfall verlor, jetzt für die Weite wieder ein hohes Ziel gesetzt: "Über 8 Meter soll es schon gehen. Die 8,40 Meter stehen, das waren Traumbedingungen, und ich hoffe natürlich auf ähnliche. Ich möchte möglichst nahe rankommen."

Rehm gibt Hoffnung nicht auf

Rehm hofft, dass er irgendwann einmal bei Wettkämpfen zusammen mit Nichtbehinderten starten darf. Bislang konnte er nach Ansicht des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF nicht nachweisen, dass seine Prothese kein Vorteil ist. Das Buch, so Rehm, sei aber "noch nicht zugeschlagen".

Immerhin waren die Spiele für Rehm schon super verlaufen. Bei der Eröffnungsfeier wurde ihm die große Ehre zuteil, die deutsche Fahne zu tragen, was er als "zusätzliche Motivation" bezeichnete. Ein weiterer Schub kam durch den Triumph mit der 4x100-m-Staffel dazu. Die Krönung wäre aber Gold im Weitsprung.