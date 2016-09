Leichtathletik

Kober verteidigt Kugelstoß-Titel - Popow springt zu Gold

Birgit Kober und Heinrich Popow haben die ersten Medaillen für das deutsche Team am vorletzten Wettkampftag in Rio geholt. Die Leverkusenerin gewann den Kugelstoß-Wettbewerb, Popow holte sich den Sieg im Weitsprung.

Birgit Kober kam im sechsten und letzten Versuch auf eine Weite von 11,41 Metern und lag damit nur knapp hinter ihrem eigenen Weltrekord von 11,52 Metern. Jeder von Kobers sechs Versuchen in Rio hätte an diesem Tag zur Goldmedaille gereicht. "Ich hätte es mir nicht besser vorstellen können. Ich war an den letzten Tagen viel krank in Rio, insofern ist es ideal gelaufen heute. Und das alles im Stehen - einfach toll", sagte eine glückliche Birgit Kober im ARD-Interview. In London hatte die halbseitig gelähmte Kober noch im Sitzen gestoßen, diesmal trat sie stehend an.

Wu Qing klar geschlagen

Die Chinesin Wu Qing folgte mit großem Abstand und schaffte 10,33 Meter. Dritte wurde die Australierin Katherine Proudfoot mit einer Weite von 9,70 Meter. Vierte von fünf Starterinnen wurde Juliane Mogge mit 9,12 Metern. "Ich bin nicht wirklich zufrieden, im Training habe ich eine hohe Neun erzielt. Das wollte ich im Wettkampf auch. Man muss auch mit der Stimmung im Stadion zurecht kommen, so bin ich das nicht gewohnt gewesen", sagte Mogge.

Ergebnisse Leichtathletik, Kugelstoßen, F36 - stehend, Frauen, Wettkampf Gold GER Birgit Kober Silber CHN Qing Wu Bronze AUS Katherine Proudfoot 4. GER Juliane Mogge 5. COL Martha Liliana Hernandez Florian Alle Platzierungen

Popow tritt mit Gold ab

Vorbildliche Haltungsnoten bei Popow.

Wenig später sicherte sich Kobers Vereinskamerad Heinrich Popow den Titel im Weitsprung. Popow, der über 100 Meter nur Vierter geworden war, legte gleich im ersten Versuch 6,70 Meter vor. An dieser Weite, nur sieben Zentimeter hinter seinem eigenen Weltrekord, biss sich die Konkurrenz die Zähne aus. "Ich b in total glücklich. Es war ein geiler Wettkampf. Jetzt kann ich die paralympische Bühne erhobenen Hauptes verlassen", sagte Popow, der sich noch offen gelassen hatte, ob er weitermachen würde oder nicht.

Zweiter wurde der Japaner Atsushi Yamamoto, der im vierten Versuch 6,62 Meter sprang und den Wettbewerb noch einmal spannend machte. Der Japaner kam aber nicht mehr an Popows Weite heran. Dritter wurde Daniel Wagner aus Dänemark mit 6,57 Metern vor Leon Schäfer mit 6,06 Metern. Der erst 19-jährige Leverkusener Klubkollege von Popow verbesserte seine eigene Bestmarke um gleich 36 Zentimeter.

Für Popow ist es die zweite Goldmedaille nach seinem Sieg über 100 Meter vor vier Jahren in London.

Low locker ins Finale

Weitsprung-Paralympicssiegerin Vanessa Low ist locker in den 100-m-Endlauf am Samstagabend (19.58 Uhr OZ/Sonntag 0.58 MESZ) eingezogen. Die in den USA lebende Leverkusenerin gewann ihr Halbfinale in 15,76 Sekunden. Allerdings war ihre italienische Dauer-Rivalin Martina Caironi als Siegerin des anderen Laufs in 14,80 Sekunden deutlich schneller. Jana Schmidt (Cottbus) zog als Dritte ihres Laufs in 16,70 ebenfalls in den Endlauf ein.