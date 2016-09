Abschlussfeier

Basketballerin Zeyen trägt deutsche Fahne

Annika Zeyen wird bei der Schlussfeier der Paralympics in Rio de Janeiro am Sonntag (18.09.2016) die deutsche Fahne tragen.

Die 31 Jahre alte Rollstuhl-Basketballerin hatte mit ihrem Team Silber gewonnen. Für Annika Zeyen waren es die vierten Spiele. "Das ist eine große Ehre und ein I-Tüpfelchen meiner Karriere", sagte die querschnittsgelähmte Sportlerin.

Quade: "Große Botschafterin"

Karl Quade, Chef de Mission der deutschen Mannschaft, bezeichnete Zeyen als "hochverdiente Spielerin", die auch abseits des Feldes "eine großartige Botschafterin für den Paralympischen Sport" sei: "Seit vielen Jahren ist sie mitverantwortlich für die großartigen Erfolge der Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft." Bei der Eröffnungsfeier in Rio hatte Weitsprung-Weltrekordler Markus Rehm die deutsche Fahne getragen.

Debüt bei der WM 2002

Ihr Debüt in der Nationalmannschaft gab die Rheinländerin 2002 bei der Weltmeisterschaft in Japan. 2006 gewann sie WM-Bronze, 2010 und 2014 jeweils WM-Silber. Bei den Paralympics holte Zeyen 2008 in Peking Silber, 2012 in London Gold und nun in Rio de Janeiro Silber.