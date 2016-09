Strassenradrennen

Gold! Steffen Warias ist am Ziel seiner Träume

Radsportler Steffen Warias hat bei den Paralympics in Rio am Freitag (16.09.16) den größten Erfolg seiner Karriere eingefahren: Er gewann Gold im Straßenrennen. Denise Schindler holte bereits ihre zweite Medaille bei den 15. Sommerspielen: Bronze auf der Straße nach Silber im Zeitfahren. Michael Teuber und Erich Winkler gingen leer aus.

Auch am dritten Tag der Straßenrad-Wettbewerbe bei den Paralympics in Rio zeigen sich die deutschen Fahrerinnen und Fahrer in Topform: In den ersten beiden Rennen des Tages gab es zwei weitere Medaillen. Schon am Mittwoch und Donnerstag (14./15.09.16) hatte das "Team Germany" sechsmal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze.

Steffen Warias gewann ein spannendes Rennen über gut 70 Kilometer im Schlussspurt. Von Beginn an war der 31-Jährige auf dem Rundkurs im Stadtteil Barra in der Spitzengruppe dabei gewesen - und es bis zum Ende geblieben. "Vor dem Rennen war ich so nervös wie lange nicht mehr. Aber ich habe mit einer Medaille geliebäugelt. Dass es sogar Gold ist, freut mich natürlich riesig", sagte der strahlende Sieger im Ziel. Nach 1:49:11 Stunden verwies der gebürtige Tübinger vom RVC Reute den Belgier Kris Bosmans und Fabio Anobile aus Italien - beide zeitgleich - auf die Plätze zwei und drei. Sein Fazit: "Wir waren beim Schlusssprint zu fünft und Vierter oder Fünfter wollte ich auf keinen Fall werden. Aber es ist alles aufgegangen." Warias hatte vor vier Jahren in London den Sieg auf der Straße als Zweiter noch knapp verpasst, im Zeitfahren am Mittwoch war er als Fünfter ins Ziel gekommen.

DBS e.V. @DBS_NPC GOOOOOLD für @steffenwarias im Straßenrennen der Startklasse C1-3! Grandios! Gratulation zum #Paralympics-Sieg in #Rio2016! :-) #WirfuerD

Teuber: "Ich habe meine Leistung gebracht"

Warias' Teamkollege Michael Teuber, der im Zeitfahren am Mittwoch Gold gewonnen hatte, hatte auf der Straße nichts mit der Medaillenvergabe zu tun: Der inkomplett querschnittsgelähmte Münchner kam nach 1:52:09 Stunden als 14. ins Ziel. Er haderte ein wenig damit, dass bei den Paralympics Sportler aus drei Klassen mit unterschiedlichen Handicaps zusammen in einem Rennen fahren: "Ich habe meine Leistung gebracht. Ich war Erster in meiner Gruppe. Wäre das eine WM, hätte ich jetzt auch Gold." Erich Winkler aus Geisenhausen, Vierter im Zeitfahren, belegte in 1:55:04 Stunden Platz 18.

Ergebnisse Radsport Straße, Einzel, Rennen, C1-3 - Zweirad, Männer, Rennen Gold GER Steffen Warias Silber BEL Kris Bosmans Bronze ITA Fabio Anobile 4. COL Esneider Munoz Marin 5. IRL Eoghan Clifford 14. GER Michael Teuber 18. GER Erich Winkler Alle Platzierungen

Nach Silber im Zeitfahren jetzt Bronze für Schindler

Denise Schindler gewann Silber im Zeitfahren, Bronze auf der Straße.

Denise Schindler, die vor vier Jahren in London Zweite im Straßenrennen geworden war, fuhr auf dem Rundkurs in Rio ein beherztes Rennen. Schon bei der ersten Zwischenzeit nach knapp 24 Kilometern war sie in der Spitzengruppe mit dabei. Die unterschenkelamutierte 30-Jährige vom BSV München konnte im Schlussspurt nach gut 47 Kilometern aber nicht ganz vorne landen: Zeitgleich mit Jamie Whitmore aus den USA und der Chinesin Sini Zeng kam Schindler in 1:30:14 Stunden auf Rang drei ins Ziel. Ganz zufrieden war sie nach dem Rennen nicht: "Ich hätte schon gerne Gold geholt. Ich habe den Sprint wohl etwas zu früh angezogen, und dann fehlte mir wegen der Berge etwas die Kraft. Aber es ist eine Medaille, das ist okay. Es hätte ja auch gar nix sein können." Im Zeitfahren vor zwei Tagen hatte die Deutsche die Silbermedaille gewonnen, im Bahnradrennen über 3000 m war sie disqualifiziert worden.