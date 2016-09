Leichtathletik

Marokkaner Chentouf Schnellster im Marathon

Marathon-Weltmeister war er schon, nun hat er auch seine erste paralympische Goldmedaille gewonnen. Der Marokkaner Chentouf hielt sich lange zurück, hatte dann aber das beste Finale.

Der 35-jährige El Amin Chentouf gewann das 42,2-Kilometer-Rennen in der Klasse T12 am letzten Tag der Paralympics in 2:32:17 Stunden. Der sehbehinderte Marokkaner, der 2013 Weltmeister über 5.000 Meter, 10.000 Meter und im Marathon wurde, feierte damit den größten Erfolg seiner Karriere. Mit deutlichem Vorsprung verwies Chentouf den Spanier Alberto Suarez Laso und den Japaner Masahiro Okamura auf die Plätze. Suarez Laso, spanischer Paralympics-Sieger von London, kam 54 Sekunden hinter Chentouf ins Ziel. Okamura, vor vier Jahren noch Vierter, war 1:42 Minuten langsamer. Chentouf lief ein taktisch kluges Rennen, hielt sich lange zurück und forcierte erst nach 35 Kilometern das Tempo.

Dramatisch verlief das Rennen für Gustavo Nieves, dem spanischen WM-Dritten über 5.000 und 10.000 Meter. Nachdem der 34-Jährige das paralympische 5.000-Meter-Rennen vorzeitig beenden musste, konnte er auch den Marathon nicht zu Ende laufen. Bitter: Nieves lief von Kilometer zehn an der Spitze des Felds, nach der 30-Kilometer-Marke ging es bei ihm aber nicht mehr weiter.

Ergebnisse Leichtathletik, Marathon, T12 - sehbehindert, Männer, Rennen Gold MAR El Amin Chentouf Gold ESP Alberto Suarez Laso Bronze JPN Masahiro Okamura 4. JPN Tadashi Horikoshi 5. JPN Shinya Wada Alle Platzierungen

Chinese gewinnt in der Klasse T46

In der Klasse T46 feierte der Chinese Chaoyan Li einen überlegenen Sieg. Der 27-jährige, der seinen linken Arm nach einem Elektroschock verlor, siegte in 2:33:35 Minuten und stellte damit einen neuen Asienrekord auf. Li feierte seinen ersten großen internationalen Erfolg, im Rennen übernahm er an der 20-Kilometer-Marke die Führung und siegte mit mehr als drei Minuten Vorsprung auf die Konkurrenz. Silber gewann der Spanier Abderrahman Ait Khamouch, der 31-Jährige kam 3:26 Minuten nach Li ins Ziel. Bronze holte sich der bereits 45-jährige Portugiese Manuel Mendes, er hatte bei seinem ersten paralympischen Marathon aber bereits mit einem deutlichen Rückstand von 16:22 Minuten auf den Sieger.

Ergebnisse Leichtathletik, Marathon, T46 - Amputation, Männer, Rennen Gold ESP Abderrahman Ait Khamouch Silber CHN Chaoyan Li Bronze POR Manuel Mendes 4. PER Efrain Sotacuro 5. AUT Mario Bauer Alle Platzierungen Leichtathletik, Marathon, T12 - sehbehindert, Frauen, Wettkampf Gold ESP Elena Congost Silber JPN Misato Michishita Bronze BRA Edneusa De Jesus Santos Dorta 4. JPN Hiroko Kondo 5. CHN Jin Zheng Alle Platzierungen

Später kommen noch die Rollstuhl-Marathonis

Insgesamt gibt es am letzten Tag der Paralympics fünf Marathon-Entscheidungen. Nach den Rennen der Sehbehinderten und der Läufer mit Amputationen gehen ab 17:30 Uhr MESZ noch die Rollstuhlathleten an den Start .Wie schon in den ersten drei Entscheidungen des Tages sind auch hier keine Deutschen dabei.